2018-11-24T19:11:58+03:00
Спорт

«Ярославич» потерял в Нижневартовске сначала Плужникова, потом очки

Ярославцы были близки к тому, чтобы взять первый сет, но не вышло
Виктор ПОЛЯК
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Матч в Нижневартовске начался для команды Юрия Филиппова на оптимистичном настрое. «Югра» тоже, как и «Ярославич», пока в низах турнирной таблицы, поэтому здесь можно было бы постараться набрать очки. В первом сете к этому и шло. При игре очко в очко на концовку наши вышли, ведя 21:18. И тут…Вот тут и сказалась неожиданная потеря Плужникова, которого тренеры поставили в стартовом составе на «диагональ». При блокировании на сетке ему на ногу приземлился соперник. Да так «приземлился», что Плужников на одной ноге уходил в раздевалку. Мало того, что потеряли игрока (судя по всему, перелом плюсневой кости), так все тренерские наработки насмарку. Концовка сета это подтвердила, когда проиграли пять очков подряд. Сетбол, правда, удалось заработать, но опытные хозяева большего не позволили. Во втором сете у «Ярославича» не пошла середина партии. Ярославцам не удавалось избегать своих ошибок. Если в первом сете у Воропаева отлично шла силовая подача, то в дальнейшем прицел словно сбился. Отдельные удачные действия ярославцев в атаке и на блоке нивелировались неудачами в приеме, что и привело к победе хозяев, смазанной судейским ляпом. Заявленный видеопросмотр аута был оставлен без удовлетворения, хотя на экране в зале четко показывали, что мяч от ярославца угодил в линию.

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Ярославич" - 3:0 (26:24;25:20;25:22)

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