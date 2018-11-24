Неизвестный благотворитель перевел недостающие 300 тысяч на памятник бездомному псу в Ярославской области

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-24T18:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Памятнику псу Трезору в Данилове Ярославской области, видимо, быть. Неизвестный благотворитель перевел центру реабилитации животных «Верность», который собирал средства на скульптуру, недостающую сумму - более 300 тысяч рублей. Собственно, это львиная доля того, что требовалось, так как до этого волонтеры сумели набрать 40 тысяч на благотворительном аукционе и еще 7500 рублей пожертвовали люди.

- Чудеса случаются! Друзья, мы спешим поделиться с вами грандиозной новостью – нам удалось собрать необходимую сумму для создания скульптуры-копилки в помощь бездомным животным. 19 ноября произошло настоящее чудо, на которое мы очень надеялись, но о котором боялись даже мечтать: за три часа до окончания срока сбора средств на реализацию проекта неизвестный человек пожертвовал нам 311.800 рублей - сумму, равную остатку на момент завершения акции, - рассказали волонтеры.

Сотрудники центра через соцсети сказали спасибо неизвестному помощнику и пригласили его на открытие памятника. Также поблагодарили и всех остальных, кто присылал деньги.

Эскиз будущего памятника. Предоставлен центром реабилитации «Верность».

Скульптура в честь бездомного пса Трезора, которого волонтеры подобрали на улице щенком и вырастили в умного и благородного друга, который сейчас вместе с породистыми собаками служит на границе, станет не просто символом помощи бездомным животным, но и принесет реальную пользу. В скульптуре будет емкость для сбора средств на помощь нашим меньшим братьям, попавшим в беду.