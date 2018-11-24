2018-11-24T17:27:41+03:00
Общество

В центре Ярославля снесли детскую площадку

Горки с лесенками и всевозможными лазалками были распилены на части и увезены.
Мария СОКОЛОВА
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В Бутусовском парке Ярославля снеслли любимую детворой детскую плошадку. Фото Екатерина Данилова/FacebookВ Бутусовском парке Ярославля снеслли любимую детворой детскую плошадку. Фото Екатерина Данилова/Facebook
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В середине дня в субботу, 24 ноября, в Бутусовском парке любимая детворой детская площадка с ярким разноцветным оборудованием была обнесена металлической сеткой и сигнальной красно-белой лентой, которой огораживают опасные места. Рабочие споро разобрали горки и другое оборудование, распилили бензопилой башенки на части и погрузили все это в машину. Нетронутыми остались лишь песочница в виде кораблика, качели и пара качалок.

На вопрос, зачем разбирают детский городок, рабочие объяснили, что все оборудование здесь сгнило и стало опасным для маленьких посетителей.

- В понедельник установим все новое, - пообещали они и уехали.

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