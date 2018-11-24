Министерство культуры предписало убрать летнее кафе от Арсенальной башни в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-24T16:40:55+03:00

Выполнить это распоряжение владельцам заведения необходимо до марта 2019 года

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Управление Министерства культуры России по ЦФО предписало убрать летнее кафе от Арсенальной башни в Ярославле. Об этом ведомство сообщило в ответ на обращение члена областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семёна Травина. Министерство проводило проверку по этому факту с 22 октября по 12 ноября.

- В ходе проверки выявлен факт размещения конструкций летнего кафе в границах территории объекта с нарушением требований п. 2 ст. 36 закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Законному владельцу объекта выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 29.03.2019, — говорится в письме из федерального ведомства.

Также в минкульте отметили, что фактов незаконной перепланировки помещений, изменения расстекловки и расширения оконных проемов, пристроек выявлено не было.