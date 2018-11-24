«Шинник» в Волгограде одержал волевую победу над «Ротором»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-24T15:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершающий матч года «Шиннику» выпало проводить на новенькой «Волгоград-Арене», сооруженной для чемпионата мира. Играть на роскошном натуральном поле для подопечных «Михалыча» редкость. Видимо, из-за этого не сразу ярославцы поймали свою игру и даже успели на 17-й минуте пропустить гол. Однако неудачу команда восприняли, как нелепую случайность. Уже через семь минут Самодин умело уловил момент для удара, что восстановило счет на табло. А перед самым перерывом ярославцы как бы повторили «гол в раздевалку» в ворота «Спартака-2» в недавнем матче в Москве. Но там Булия забил после удара Самойлова в штангу, а в Волгограде добивать после удара Булии довелось Деобальду, который вообще провел очень удачную игру.

Во втором тайме хозяева бросились отыгрываться. Однако все их атаки строились на навесах к воротам Гошева, который царил наверху. Все другие попытки угрожать его воротам натыкались на бетонную защиту, «не щадя живота своего». За весь тайм Гошеву только раз пришлось принять удар на себя. А вот защита «Шинника» и у чужих ворот была удачлива. Цховребов при угловом ухитрился головой направить мяч в ворота, где вратарю хозяев в глаза слепило солнце. Отбить мяч ему не удалось. После этого довести игру до победы, ставшей уже пятой подряд у команде «Михалыча», труда не составило. «Шинник» на несколько часов поднялся в зону «стыков», забравшись на 4-ю позицию.

«Ротор»- «Шинник» - 1:3 (1:2).