2018-11-24T13:46:10+03:00
Общество

В библиотеках Ярославской области могут появиться «продленки» для школьников

В учреждениях меняют систему взаимодействия с посетителями
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На базе ярославских библиотек появятся общественно-культурные пространства нового типа.На базе ярославских библиотек появятся общественно-культурные пространства нового типа.Фото: Правительство Ярославской области
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В библиотеках Ярославской области могут появиться продленки для школьников

В ряде библиотек Ярославской области стартовал пилотный проект по созданию на их базе общественно-культурных пространств.

– Эта работа ведется с учетом необходимости реализации стандарта, утвержденного министерством культуры, – пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Библиотеки станут идеальным местом для встреч людей всех возрастов и интересов, где можно получить доступ к оцифрованным фондам мировой культуры, смотреть фильмы, играть, получать консультации, заниматься в кружках и клубах, ставить спектакли.

В проект пока попали библиотеки Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского районов. Например, в гаврилов-ямской библиотеке планируют организовать библиотечную «продленку» для школьников.

– Уже сегодня ребята приходят к нам после школы, делают у нас уроки, и мы помогаем им находить нужную информацию, проверяем работу. Это пока не озвученный, но уже обозначенный запрос, – рассказала директор библиотеки Анастасия Никифорова.

Библиотекари намерены привлечь к работе с детьми волонтеров, предусмотреть возможность интересного досуга и для родителей.

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