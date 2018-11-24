2018-11-24T13:00:01+03:00
Происшествия

Женщина из Рыбинска изрезала ножом колеса автомобиля бывшего мужа из неприязни к нему

Полиция завела на неуравновешенную дамочку уголовное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Женщина поссорилась с бывшим мужем и выместила злость на его "Ладе".Женщина поссорилась с бывшим мужем и выместила злость на его "Ладе".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Рыбинске полиция завела уголовное дело на 40-летнюю женщину, которая изрезала ножом колеса машины бывшего мужа.

Происшествие случилось на улице Ворошилова. Машина «Лада Ларгус», принадлежавшая пострадавшему, была припаркована у дома. Через некоторое время мужчина заметил повреждения и обратился в полицию. По его словам, ущерб составил более 13 тысяч рублей.

- Злоумышленница пояснила, что после возникшего конфликта из-за личных неприязненных отношений взяла нож и порезала у автомашины, которая принадлежит бывшему супругу, все четыре колеса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Дело на даму завели по статье «Умышленная порча чужого имущества». По ней нарушительнице светит наказание от штрафа до лишения свободы на два года. Расследование продолжается.

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