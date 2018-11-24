Скандальный дебаркадер-ресторан уплыл из Ярославля

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-24T12:32:31+03:00

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Новый дебаркадер-ресторан, который должен был открыться на Волжской набережной в Ярославле, уплыл в неизвестном направлении.

Напомним, трехэтажная махина причалила к берегу Волги в Ярославле недалеко от речного вокзала 21 ноября. Ее появление вызвало шквал критики от градозащитников и обычных жителей Ярославля. По мнению многих, конструкция не вписывается в облик центральной части города, уродует его. Даже блогер Илья Варламов написал негативный отклик о происходящем.

Куда уплыл дебаркадер и не появится ли он снова в Ярославле, пока не известно.