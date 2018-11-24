2018-11-24T10:30:25+03:00
Происшествия

Момент, как внедорожник сбил людей на переходе в Ярославле, попал на камеру

На видео видно, что машина неслась на полной скорости на красный свет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Внедорожник снес людей на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр с видео камеры наружного наблюдения компании "Ярнет".Внедорожник снес людей на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр с видео камеры наружного наблюдения компании "Ярнет".
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В Интернете появилось видео жуткой аварии в Ярославле, в которой внедорожник сбил людей на пешеходном переходе. На кадрах видно, что машина несется на красный свет и врезается в пешеходов, которые начали переходить дорогу. Двое человек отлетают вперед по направлению движения автомобиля, еще трое падают в начале перехода. После этого сама машина врезалась в маршрутку.

По официальным данным, наиболее серьезно пострадали четверо. Все молодые девушки - 16, 17, 19 и 20 лет. С места ДТП их увезли в больницу. 16-летнюю пострадавшую после осмотра отпустили домой - на амбулаторное лечение. Остальные находятся в больнице.

- Одна из пострадавших моя знакомая. Перелом костей таза. У другой перелом костей таза и травма головы, - написала в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте» жительница города Лара Работнова.

Напомним, ДТП произошло 23 ноября на Московском проспекте Ярославля.

Внедорожник сбил сразу несколько человек на переходе. ДТП Московский/Гагарина. 23.11.18 Видео: компания "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

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