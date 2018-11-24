Момент, как внедорожник сбил людей на переходе в Ярославле, попал на камеру
В Интернете появилось видео жуткой аварии в Ярославле, в которой внедорожник сбил людей на пешеходном переходе. На кадрах видно, что машина несется на красный свет и врезается в пешеходов, которые начали переходить дорогу. Двое человек отлетают вперед по направлению движения автомобиля, еще трое падают в начале перехода. После этого сама машина врезалась в маршрутку.
По официальным данным, наиболее серьезно пострадали четверо. Все молодые девушки - 16, 17, 19 и 20 лет. С места ДТП их увезли в больницу. 16-летнюю пострадавшую после осмотра отпустили домой - на амбулаторное лечение. Остальные находятся в больнице.
- Одна из пострадавших моя знакомая. Перелом костей таза. У другой перелом костей таза и травма головы, - написала в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте» жительница города Лара Работнова.
Напомним, ДТП произошло 23 ноября на Московском проспекте Ярославля.
Внедорожник сбил сразу несколько человек на переходе. ДТП Московский/Гагарина. 23.11.18 Видео: компания "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru