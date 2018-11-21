В Рыбинске к следующему учебному году должны появиться новые ясли
Во вторник, 20 ноября, Дмитрий Миронов посетил Рыбинск. Губернатор Ярославской области проверил строительство нового корпуса яслей на территории детского сада на улице Солнечной. По словам губернатора, регион активно участвует в повышении доступности дошкольного образования.
В ясельном корпусе рыбинского детского сада № 6 смогут разместиться две группы на 40 детей. Здесь также будет спортивно-музыкальный зал, пищеблок и комната медперсонала. Однако, на сегодняшний день все находится на стадии фундамента. Объект планируют сдать к 1 сентября 2019 года.
Напомним, в рамках рабочего визита Миронов проверил, как потратили сотни миллионов рублей на ремонт дорог, и остался не совсем доволен