В Рыбинске к следующему учебному году должны появиться новые ясли

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-21T09:16:19+03:00

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Во вторник, 20 ноября, Дмитрий Миронов посетил Рыбинск. Губернатор Ярославской области проверил строительство нового корпуса яслей на территории детского сада на улице Солнечной. По словам губернатора, регион активно участвует в повышении доступности дошкольного образования.

В ясельном корпусе рыбинского детского сада № 6 смогут разместиться две группы на 40 детей. Здесь также будет спортивно-музыкальный зал, пищеблок и комната медперсонала. Однако, на сегодняшний день все находится на стадии фундамента. Объект планируют сдать к 1 сентября 2019 года.

Напомним, в рамках рабочего визита Миронов проверил, как потратили сотни миллионов рублей на ремонт дорог, и остался не совсем доволен