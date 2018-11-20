"Дороги Ярославля" могут стать сообществом года на Facebook

20 Нояб. 22:42 2018-11-20T22:42:35+03:00

Сообщество вошло в шорт-лист и теперь поборется за звание лучших Фото: Роман Рыжиков

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Группа «Дороги Ярослваля», возглавляемая ярославскими активистами, вошла в топ-10 «Премии Рунета» в номинации «Сообщество года в Facebook».

- Спасибо каждому из вас, ведь тут важны и качество контента, и активность участников, упоминаемость в СМИ и эффективность. – написали под радостным постом в сообществе администраторы.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Москве.

Стоит сказать, что активисты действительно делают очень многое. Так, например, «ремонт» проспекта авиаторов уже завершен, а страсти вокруг него не угасают. Участники «Дорог Ярославля» уверены, справедливость должна восторжествовать, а безалаберность – быть наказанной.

Кстати, в понедельник, 19 ноября, чиновники оправдались за недавний потом на только что отремонтированном проспекте.