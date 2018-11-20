2018-11-20T22:42:35+03:00
Общество

"Дороги Ярославля" могут стать сообществом года на Facebook

Активисты вошли в топ-10 «Премии Рунета»
Роман Рыжиков
Поделиться:
Сообщество вошло в шорт-лист и теперь поборется за звание лучшихСообщество вошло в шорт-лист и теперь поборется за звание лучшихФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Группа «Дороги Ярослваля», возглавляемая ярославскими активистами, вошла в топ-10 «Премии Рунета» в номинации «Сообщество года в Facebook».

- Спасибо каждому из вас, ведь тут важны и качество контента, и активность участников, упоминаемость в СМИ и эффективность. – написали под радостным постом в сообществе администраторы.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Москве.

Стоит сказать, что активисты действительно делают очень многое. Так, например, «ремонт» проспекта авиаторов уже завершен, а страсти вокруг него не угасают. Участники «Дорог Ярославля» уверены, справедливость должна восторжествовать, а безалаберность – быть наказанной.

Кстати, в понедельник, 19 ноября, чиновники оправдались за недавний потом на только что отремонтированном проспекте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрию Миронову не понравилась дорожная разметка в Рыбинске
Не пришел в военкомат – с тебя 20 тысяч: ярославского призывника отдали под суд
Новогодняя иллюминация 2019 в Ярославле: в городе установят 34 световые инсталляции
Предложившего отменить пенсии ярославского депутата исключили из фракции «Единой России»
Ярославец чуть не убил свою бывшую кастрюлей
Судебные приставы забрали у ярославца квартиру, оружие и гитары
Да вы одно физ.лицо! Женщина взяла кредит по паспорту похожей на нее коллеги
В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе
Полмиллиона штрафа за рекламу на дереве: ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесу
На здоровье: ярославские больницы получили новое оборудование за 166 миллионов рублей
И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле
В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме
В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков
В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»
В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности
В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой