"Дороги Ярославля" могут стать сообществом года на Facebook
Группа «Дороги Ярослваля», возглавляемая ярославскими активистами, вошла в топ-10 «Премии Рунета» в номинации «Сообщество года в Facebook».
- Спасибо каждому из вас, ведь тут важны и качество контента, и активность участников, упоминаемость в СМИ и эффективность. – написали под радостным постом в сообществе администраторы.
Церемония награждения состоится 29 ноября в Москве.
Стоит сказать, что активисты действительно делают очень многое. Так, например, «ремонт» проспекта авиаторов уже завершен, а страсти вокруг него не угасают. Участники «Дорог Ярославля» уверены, справедливость должна восторжествовать, а безалаберность – быть наказанной.
Кстати, в понедельник, 19 ноября, чиновники оправдались за недавний потом на только что отремонтированном проспекте.