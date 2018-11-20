Дмитрию Миронову не понравилась дорожная разметка в Рыбинске

20 Нояб. 19:09 2018-11-20T19:11:54+03:00

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В понедельник, 20 ноября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проверил, насколько хорошо в Рыбинске выполнили ремонт дорог. Напомним, на эти цели были выделенны 600 миллионов рублей из федерального бюджета! Более того, понадобились дополнительные 100 миллионов из бюджета региона.

По словам главы области, на дороги в Рыбинске постоянно жаловались люди. А после выполненных работ появились и положительные отзывы. В этом году отремонтировано 50 километров дорог. Даже грунтовых. И межквартальных проездов.

Губернатор оценил ремонт на улице 9 Мая, где за 76 миллионов рублей привели в нормативное состояние почти два километра дороги. Однако, не обошлось и без ложки дегтя. Дмитрий Миронов призвал руководство обратить внимание на качество дорожной разметки:

- Почти везде разметка оставляет желать лучшего.

Теперь председателю Правительства Виктору Неженцу нужно проработать этот вопрос