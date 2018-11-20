2018-11-20T16:24:17+03:00
Политика

Предложившего отменить пенсии ярославского депутата исключили из фракции «Единой России»

Дмитрий Петровский считает, что от этого больше потеряла партия, чем он.
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Петровский к своему исключению отнесся спокойно. Фото:Дмитрий Петровский/FacebookДмитрий Петровский к своему исключению отнесся спокойно. Фото:Дмитрий Петровский/Facebook
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В понедельник в муниципалитете Ярославля на заседание собрались члены фракции «Единой России». В числе прочих рассмотренных вопросов они большинством голосов приняли решение исключить из своих рядов выступившего в соцсетях за отмену пенсий и бесплатной медицины Дмитрия Петровского.

Товарищи по фракции обвинили его в том, что в последнее время его действия носили деструктивный характер. Они считают, что его заявления были безответственными и провокационными, а кроме того, депутат оскорблял и даже угрожал своим коллегам и злоупотреблял ненормативной лексикой.

Дмитрий Петровский не является членом партии «Единая Россия», но он сам написал заявление о вступлении в фракцию партии в городском парламенте.

К исключению из ее рядов депутат отнесся спокойно.

- Настроение у меня рабочее, - сказал Дмитрий Петровский. – Буду и впредь работать для людей. От моего исключения больше потеряла фракция. Зато я теперь более свободен в своих действиях и смогу принимать решения, которые оправдывают ожидания моих избирателей, продвигать их чаяния.

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