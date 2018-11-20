Ярославец чуть не убил свою бывшую кастрюлей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-20T13:10:16+03:00

Суд назначил злоумышленнику два с половиной года колонии Фото: Роман Рыжиков

Пьяный мужчина поколотил женщину, а потом и вовсе принялся бить ее посторонним предметом

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В Брагино в Ярославле состоялся суд над 49-летним местным жителем, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве оружия он использовал кастрюлю.

В декабре прошлого года пьяный ярославец находился в квартире бывшей сожительницы. Он напал на женщину, бил в лицо, по голове и по телу, а после схватил кастрюлю и нанес два сильных удара в голову, причинив тяжкий вред.

Суд назначил злоумышленнику два с половиной года колонии общего режима.

Напомним, в доме-интернате для пожилых 71-летний пенсионер убил другого тростью. Преступление он совершил так же в состоянии опьянения