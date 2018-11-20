2018-11-20T13:10:16+03:00
Происшествия

Ярославец чуть не убил свою бывшую кастрюлей

Пьяный мужчина поколотил женщину, а потом и вовсе принялся бить ее посторонним предметом
Роман Рыжиков
Поделиться:
Суд назначил злоумышленнику два с половиной года колонииСуд назначил злоумышленнику два с половиной года колонииФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В Брагино в Ярославле состоялся суд над 49-летним местным жителем, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве оружия он использовал кастрюлю.

В декабре прошлого года пьяный ярославец находился в квартире бывшей сожительницы. Он напал на женщину, бил в лицо, по голове и по телу, а после схватил кастрюлю и нанес два сильных удара в голову, причинив тяжкий вред.

Суд назначил злоумышленнику два с половиной года колонии общего режима.

Напомним, в доме-интернате для пожилых 71-летний пенсионер убил другого тростью. Преступление он совершил так же в состоянии опьянения

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не пришел в военкомат – с тебя 20 тысяч: ярославского призывника отдали под суд
Новогодняя иллюминация 2019 в Ярославле: в городе установят 34 световые инсталляции
Предложившего отменить пенсии ярославского депутата исключили из фракции «Единой России»
Судебные приставы забрали у ярославца квартиру, оружие и гитары
Да вы одно физ.лицо! Женщина взяла кредит по паспорту похожей на нее коллеги
В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе
Полмиллиона штрафа за рекламу на дереве: ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесу
На здоровье: ярославские больницы получили новое оборудование за 166 миллионов рублей
И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле
В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме
В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков
В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»
В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности
В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой