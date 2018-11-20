Судебные приставы забрали у ярославца квартиру, оружие и гитары

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-20T11:42:38+03:00

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Ярославец развелся с женой. По решению суда, квартира, в которой жила семья, должна была отойти его бывшей супруге - ее купила для своей дочки свекровь. Тем не менее, мужчина два года после развода обустраивался в квартире и съезжать оттуда не хотел. Его бывшая жена обратилась к судебным приставам.

- Немного поспорив, должник подчинился законным требованиям должностного лица и начал собирать свои вещи, - рассказали в УФССП по Ярославской области. - Также выяснилось, что мужчина задолжал по алиментам более 100 тысяч рублей.

В итоге приставы забрали не только квартиру, но и три пневматических ружья, ноутбуки и гитары. Все это продадут, если мужчина не вернет ребенку деньги.