2018-11-20T11:42:38+03:00
Общество

Судебные приставы забрали у ярославца квартиру, оружие и гитары

Мужчина два года обустраивал жилье, которое у него отсудили
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославец развелся с женой. По решению суда, квартира, в которой жила семья, должна была отойти его бывшей супруге - ее купила для своей дочки свекровь. Тем не менее, мужчина два года после развода обустраивался в квартире и съезжать оттуда не хотел. Его бывшая жена обратилась к судебным приставам.

- Немного поспорив, должник подчинился законным требованиям должностного лица и начал собирать свои вещи, - рассказали в УФССП по Ярославской области. - Также выяснилось, что мужчина задолжал по алиментам более 100 тысяч рублей.

В итоге приставы забрали не только квартиру, но и три пневматических ружья, ноутбуки и гитары. Все это продадут, если мужчина не вернет ребенку деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не пришел в военкомат – с тебя 20 тысяч: ярославского призывника отдали под суд
Новогодняя иллюминация 2019 в Ярославле: в городе установят 34 световые инсталляции
Предложившего отменить пенсии ярославского депутата исключили из фракции «Единой России»
Ярославец чуть не убил свою бывшую кастрюлей
Да вы одно физ.лицо! Женщина взяла кредит по паспорту похожей на нее коллеги
В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе
Полмиллиона штрафа за рекламу на дереве: ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесу
На здоровье: ярославские больницы получили новое оборудование за 166 миллионов рублей
И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле
В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме
В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков
В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»
В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности
В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой