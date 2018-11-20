2018-11-20T16:31:55+03:00
Происшествия

Да вы одно физ.лицо! Женщина взяла кредит по паспорту похожей на нее коллеги

Полиция Ярославля раскрыла мошенничество
Роман Рыжиков
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У банка не возникло никаких вопросов, и мошенница получила 350 тысяч рублейУ банка не возникло никаких вопросов, и мошенница получила 350 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Ярославля взяла в банке кредит и не стала его платить. 31-летняя женщина была уверена, что деньги достанутся ей просто так, потому что предоставила банку паспорт своей коллеги, на которую очень похожа. Естественно, знакомая-«двойник» ничего об этом не знала, пока банк не напомнил ей о себе.

Когда все встало на свои места, мошенницей заинтересовалась полиция. При виде правоохранителей женщина потеряла «преступную хватку» и во всем призналась. Интересно, что в банке, выдавшем кредит на сумму 350 тысяч рублей, не возникло никаких вопросов при оформлении. Мол, две женщины на одно лицо.

Тем временем, на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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