В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе
Молодой парень угнал «Жигули» в центре города
В Ярославской области продолжаются угоны автомобилейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У жителя Рыбинска на улице Плеханова угнали машину. Свои «Жигули» владелец оставил без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. Потерпевший обратился в полицию, начались поиски.
Отечественную «четверку» нашли в Мариевке, на улице Волочаевской. А чуть позже оперативники задержали 24-летнего подозреваемого. Парень признался в угоне правоохранителям. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
В каком районе наименее безопасно оставлять свои машины, читайте в нашем материале