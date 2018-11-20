В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-20T10:56:40+03:00

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У жителя Рыбинска на улице Плеханова угнали машину. Свои «Жигули» владелец оставил без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. Потерпевший обратился в полицию, начались поиски.

Отечественную «четверку» нашли в Мариевке, на улице Волочаевской. А чуть позже оперативники задержали 24-летнего подозреваемого. Парень признался в угоне правоохранителям. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В каком районе наименее безопасно оставлять свои машины, читайте в нашем материале