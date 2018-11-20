2018-11-20T08:23:14+03:00
Общество

Полмиллиона штрафа за рекламу на дереве: ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесу

За желание найти своего покупателя можно лишиться значительной суммы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесуЯрославские лесные инспекторы борются с угрозой лесуФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Более 1,5 тысяч рекламок содрали с деревьев в Ярославской области с начала года. Лесные инспекторы уже второй год пытаются очистить лес от нелегальных плакатов, которые явно неинтересны зверям и птицам.

– Помимо того что подобная реклама незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, – заверил Николай Савельев, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области. – Гвозди, которыми прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их использовании могут быть занесены споры грибка. Еще при размещении рекламы применяют проволоку – она со временем врастает в ствол и приводит его к разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное травмирование растений ведет к их гибели.

Лесные инспекторы также разговаривают с компаниями, чьи номера светятся на отдираемых рекламных табличках и баннерах. И наказывают. Простым людям приходится платить до пяти тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, а компании и другие юридические лица могут лишиться до полумиллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не пришел в военкомат – с тебя 20 тысяч: ярославского призывника отдали под суд
Новогодняя иллюминация 2019 в Ярославле: в городе установят 34 световые инсталляции
Предложившего отменить пенсии ярославского депутата исключили из фракции «Единой России»
Ярославец чуть не убил свою бывшую кастрюлей
Судебные приставы забрали у ярославца квартиру, оружие и гитары
Да вы одно физ.лицо! Женщина взяла кредит по паспорту похожей на нее коллеги
В Рыбинске парень угнал автомобиль и бросил его в соседнем районе
На здоровье: ярославские больницы получили новое оборудование за 166 миллионов рублей
И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле
В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме
В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков
В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»
В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности
В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой