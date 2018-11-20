Полмиллиона штрафа за рекламу на дереве: ярославские лесные инспекторы борются с угрозой лесу

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-20T08:23:14+03:00

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Более 1,5 тысяч рекламок содрали с деревьев в Ярославской области с начала года. Лесные инспекторы уже второй год пытаются очистить лес от нелегальных плакатов, которые явно неинтересны зверям и птицам.

– Помимо того что подобная реклама незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, – заверил Николай Савельев, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области. – Гвозди, которыми прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их использовании могут быть занесены споры грибка. Еще при размещении рекламы применяют проволоку – она со временем врастает в ствол и приводит его к разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное травмирование растений ведет к их гибели.

Лесные инспекторы также разговаривают с компаниями, чьи номера светятся на отдираемых рекламных табличках и баннерах. И наказывают. Простым людям приходится платить до пяти тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, а компании и другие юридические лица могут лишиться до полумиллиона рублей.