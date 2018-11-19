На здоровье: ярославские больницы получили новое оборудование за 166 миллионов рублей

19 Нояб. 20:13 2018-11-19T20:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Ярославской области подвело итоги модернизации больниц региона. Всего на новое оборудование в этом году уже потратили около 166 миллионов рублей. Больше всего досталось онкологической больнице, перинатальному центру и Ярославской областной больнице. А детской поликлинике имени Семашко выделили 17 миллионов, которые на подходе к больнице превратились в щелевую лампу, автоматический рефкератометр для кабинета офтальмолога и портативный 12-канальный ЭКГ-аппарат для отделения неотложной помощи.

– Техника, которой мы пользовались раньше, устарела, - рассказала Маргарита Герасимовская, заведующая детской поликлиникой КБ им. Семашко. Теперь благодаря обновлению мы можем проводить скрининг сердца и в отделении, и на выезде.

До конца года здесь еще появятся цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и УЗИ-аппарат с четырьмя кардиодатчиками. Теперь родителям не придется искать по всему городу, в какой больнице есть нужное оборудование, все будет здесь.