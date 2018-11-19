И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле

19 Нояб. 19:13 2018-11-19T19:14:29+03:00

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В среду, 21 ноября, в Ярославле снова пройдет День рождения Золотого кольца России. В этом году праздник обещает быть вкусным. Во-первых, в городе впервые пройдет Всероссийский кулинарный чемпионат «Chef a la Russe», на котором 10 лучших поварских команд из всех городов Золотого кольца постараются убедить жюри в свое кулинарном превосходстве. А во-вторых, в этот день пройдут выставка оборудования и посуды для готовки и ярмарка фермерских продуктов. А в-третьих, на следующий день профессионалы поделятся своими знаниями на мастер-классах и показательных выступлениях. Все это закончится гала-ужином с блюдами городов туристического маршрута.

Кроме того, в День рождения Золотого кольца пройдут самые разнообразные мероприятия. В 11 утра можно будет прийти на праздничный молебен в Успенский собор. С 2 до 3 дня – станцевать кадриль на улицах ярославских городов Золотого кольца. В Ярославле согреться можно будет на улице Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на Успенской, а в Ростове – в районе улицы Маршала Алексеева. Для ценителей прекрасного в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина откроется ювелирная выставка, которая продлится до 31 ноября.