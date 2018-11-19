В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме

19 Нояб. 17:44 2018-11-19T17:45:30+03:00

Самой взрослой из них - 10 лет

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В Ярославле мать бросила своих дочек в детдоме. Об этом сообщают в прокуратуре области. Детей у 41-летней женщины забрали органы опеки.

- Мать девочек систематически оставляла их без присмотра, не принимала мер к медицинскому обследованию детей, - рассказали в прокуратуре Ярославской области. - Суд принял решение об ограничении ее родительских прав, на содержание детей взысканы алименты в размере половины всех видов заработка или иного дохода.

В итоге за год после решения женщина ни разу не посетила дочек в детдоме. Самой младшей из них - 5 лет, самой старшей - 10. Само собой, у нее накопились долги по алиментам - около 300 тысяч рублей.

Несмотря на то, что органы опеки предупреждали женщину, что ее могут лишить родительских прав, она ничего не изменила в своем отношении к детям. В итоге суд так и поступил. Мать девочек не выходит на связь.