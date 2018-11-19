2018-11-19T17:19:23+03:00
Общество

В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

Лучшие педагоги страны дадут свои авторские уроки
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле, с 11 по 14 декабря, в «Арене-2000» пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». С разных уголков страны на мероприятие приедут 350 школьников и 120 педагогов. Отбор участников в этом году организован Министерством просвещения РФ.

-В рамках форума для ребят будут открыты новые возможности профессионального выбора по семи тематическим направлениям, - сообщили в администрации Ярославской области. - В их числе - технологии энергии, новых материалов, движения, здоровья и медицины, а также космические, информационные и агротехнологии.

Также, на форуме будет организована специальная программа повышения квалификации для учителей. Лучшие педагоги проведут мастер-классы, которые будут транслироваться по всей России в формате телемоста.

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