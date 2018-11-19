В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-19T16:48:03+03:00

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Стало известно, кто выступит в Ярославле в новогоднюю ночь. Хедлайнером концерта на Советской площади станет известный российский репер Мот. Помимо этого, перед горожанами выступит кавер-группа «Республика».

- Точная программа мероприятия на текущем этапе находится на стадии согласования, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Новогодний концерт начнётся в девять часов вечера и продлится до трёх часов ночи. Также, на площади будет работать новогодняя ярмарка, открытие которой запланировано на 28 декабря.