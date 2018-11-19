2018-11-19T15:00:03+03:00
Политика

Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков

Он сменил на этом посту Тимура Полынцева
Александр Клещев
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Новым директором департамента территориальной безопасности в Ярославле стал Алексей Харьков.Новым директором департамента территориальной безопасности в Ярославле стал Алексей Харьков.Фото: Мэрия Ярославля
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Новым директором департамента территориальной безопасности в Ярославле стал Алексей Харьков. Он сменил на этой должности Тимура Полынцева, который вслед за Владимиром Слепцовым уехал работать в Солнечногорский район.

Нового чиновника представил и.о. мэра Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании сегодня, 19 ноября.

Алексей Харьков служил в МВД с 1994 по 2002 год. В 2004 закончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «Юриспруденция». Работал замдиректора по безопасности в «ТГК-2» с 2011 до 2017 года, затем на той же должности в «Ярославльводоканале» до 2018 года.

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