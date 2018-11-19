В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-19T15:34:06+03:00

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В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. ДТП случилось в минувшую субботу, 17 ноября, около полудня, на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе. За рулем «Пежо Партнера» был 39-летний мужчина

- В результате ДТП 64-летняя женщина получила травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - После оказания медпомощи ее отпустили домой.

В сети опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что женщина дождалась, пока загорится зеленый. Она вышла на проезжую часть и не заметила, как на перекрестке налево поворачивала иномарка. После удара женщину подбросило в воздух - до приезда скорой она лежала без движения.

Напомним, около года назад на этом же перекрестке водитель переехал женщину-инвалида, которая поскользнулась на перекрестке.