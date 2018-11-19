2018-11-19T12:02:30+03:00
Происшествия

В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности

Об этом сообщают в региональном УМВД
Александр Клещев
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В одну из ярославских больниц пришел 32-летний мужчина с ножевыми ранениями. Полицейские начали проверку.

- Установлено, что телесные повреждения мужчине причинила его сожительница, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Он пояснил, что во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла конфликтная ситуация на почве ревности, в ходе которой подозреваемая нанесла ему 4 удара ножом в области груди, плеч, лица и брюшной полости.

Полицейские задержали 44-летнюю женщину. Она дала признательные показания. На нее завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

ск

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