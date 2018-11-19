2018-11-19T11:37:48+03:00
Происшествия

В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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К полицейским обратился таксист - мужчину ограбили его же клиенты.

- Установлено, что неизвестные через такси заказали продукты питания, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - После того, как машина с заказом приехала на место, злоумышленники, угрожая водителю битой, открыто похитили пакеты с продуктами питания и скрылись.

Всего ущерб оценили в 700 рублей. Полицейские нашли преступников: на водителя напал 42-летний житель Гаврилов-Яма и его приятель - 24-летний ярославец. На них завели уголовное дело за разбой.

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