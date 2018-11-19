В Рыбинском районе во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-19T11:17:23+03:00

Дом полностью сгорел, а в огне погиб его 62-летний хозяин Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Ранним утром в воскресенье, 18 ноября, в Рыбинском районе случился пожар. Вспыхнул частный дом в деревне Климовское. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 5:39.

На месте работали три пожарные машины и восемь человек. С огнем удалось справиться только в 11:18. Деревянное здание площадью 72 квадратных метра сгорел полностью. В пожаре погиб 62-летний хозяин дома. По факту случившегося Следственный комитет по Ярославской области проводит доследственную проверку. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Также в воскресенье в селе Кременево Пошехонскоро микрорайона сгорел сарай с сеном, а в Ярославле, в Ленинском районе, пожарные тушили загоревшийся мусор на техническом этаже одного из производственных зданий.