В Рыбинском районе во время пожара погиб мужчина
Ранним утром в воскресенье, 18 ноября, в Рыбинском районе случился пожар. Вспыхнул частный дом в деревне Климовское. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 5:39.
На месте работали три пожарные машины и восемь человек. С огнем удалось справиться только в 11:18. Деревянное здание площадью 72 квадратных метра сгорел полностью. В пожаре погиб 62-летний хозяин дома. По факту случившегося Следственный комитет по Ярославской области проводит доследственную проверку. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Также в воскресенье в селе Кременево Пошехонскоро микрорайона сгорел сарай с сеном, а в Ярославле, в Ленинском районе, пожарные тушили загоревшийся мусор на техническом этаже одного из производственных зданий.