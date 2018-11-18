2018-11-18T22:26:55+03:00
Спорт

Буревестник» дома проиграл питерскому фарм-клубу

Команда Михаила Терехова «сгорела» во второй половине матча
Виктор ПОЛЯК
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В этой игре опытным ярославским баскетболистам противостояла питерская молодежь, которая до приезда в Ярославль не имела побед. Можно было надеяться, что и здесь эта печальная серия продолжится, а «Буревестник» наберет победное очко. Но оказалось, что «надежды юношей питают» тоже.

Гости навязали настолько цепкую игру, добавляя к ней приличные по точности броски из-за дуги, что вся первая половина матча проходила без провалов или отрывов, в пределах досягаемости одного-двух попаданий. Все понемногу стало меняться после большого перерыва. Стало заметно, что скорости ярославцев уступают гостевым. Разнообразие в атаках еще позволяло «Буре» компенсировать этот пробел, тем более, что два наших «столба» Черныш и Белов были на высоте, а у главного снайпера Агеева очки исправно прибавлялись. Слом в игре произошел уже в последней четверти при неплохом отрыве в очках после двух попаданий Черныша – 70:65 за семь минут до конца. И здесь у наших наступил ступор…

За две минуты отрыв иссяк, после чего гости бесповоротно ушли в лидеры. Последние две минуты стали настоящим кошмаром для Ярославля. Команда выглядела неуправляемой. Фолы сыпались один за одним, а в чужую корзину мячи шли редко. Тем не менее, Агеев подтвердил свой статус снайпера, набрав 23 очка. Слабое утешение!

«Буревестник» - «Зенит-Фарм (Санкт-Петербург) – 83:92(21:20, 23:23, 20:20, 19:29).

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