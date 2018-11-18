«Черный дубль» Апалькова

18 Нояб. 22:08 2018-11-18T22:08:44+03:00

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Что такое не везет, ярославским хоккеистам довелось испытать в воскресенье в Хельсинки. Едва начался матч, как шайба на «пятачке» у ворот Салака отскочила к финну, который тут же открыл счет. А через 10 минут новый казус. Пытаясь прервать острый пас через вратарскую, Апальков срезает шайбу под Салака – 0:2! Надо отдать должное, что команда Дмитрия Квартальнова не опустила руки и клюшки, а попробовала переломить ход игры. И получилось. Сначала мощно стрельнул в «девятку» Накладал, а незадолго до перерыва Локтионов быстро реализовал «лишнего». Казалось, что «Локомотив» во втором периоде будет дожимать соперников, коль игра идет.

Однако и у финнов игра тоже шикарно получалась и они во многих эпизодах были поудачливее. Но главной их удачей стал еще один казус от Апалькова, который второй раз срезал шайбу в ворота Салака. Даже форварды могли бы позавидовать такой подрезке, но нам от этого только печаль. В третьем периоде финны вновь огорчают Салака, после чего все надо было снова восстанавливать. И наши парни бились. Смогли еще раз реализовать «лишнего», в чем отличился Козун. Но спасти игру не удалось. Будем надеяться, что невезения «Локомотива» закончились на этом матче «Йокерит» - «Локомотив» - 4:3(2:2;1:0;1:1).