2018-11-18T19:01:03+03:00
Общество

Ярославцам запретили плавать на личных плавсредствах

С 17 ноября в Ярославской области закончилось плавание маломерных судов
Мария СОКОЛОВА
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Исключение составили инспекторские и спасательные маломерные суда. Фото ГУ МЧС по ЯОИсключение составили инспекторские и спасательные маломерные суда. Фото ГУ МЧС по ЯО
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Постановление об этом подписал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. Согласно документу, ярославцам даже при отсутствии льда на воде запрещено выходить в плавание на своих лодках, катерах, скутерах и т.п. Нарушителей будут штрафовать. Исключение составляют спасательные и инспекторские суда.

Всего в Ярославской области насчитывается порядка 25 тысяч личных плавсредств. Пассажирская навигация речных трамвайчиков, как уже сообщала «КП-Ярославль», завершилась в октябре. Последний туристический теплоход прошел через Ярославль 4 ноября. Сейчас закроются рыбинские шлюзы. Прекратится движение барж. Останется лишь теплоход «Москва» в Тутаеве - он будет перевозить местных жителей с одного берега на другой, если позволят погодные условия.

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