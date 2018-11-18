«Шинник» в Москве в первом тайме «уничтожил» «Спартак-2»

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-18T16:25:09+03:00

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То, что сотворили подопечные Александра Побегалова в Москве против очень мастеровитого «Спартака-2», больше напоминало фантастику. Уже на 12-й минуте изящная «стеночка» на левой бровке вывела Иванова к штрафной хозяев, откуда его не самый удачный прострел принял на грудь Самодин – 1:0!

Но ведь лиха беда начало. Спартаковцы бросились отыгрываться и тут же стали напарываться на контрвыпады. Самодин на 22-й минуте организовал угловой. Мяч наши вроде бы неловко разыграли, но Нарылков из сегмента штрафной так хитро пробил, что вратарь не успел спасти ворота – 2:0! А еще через шесть минут борьба за мяч в штрафной «Спартака», и Самойлов проталкивает шар под удар Кожемякину, но пробить успел Самодин – 3:0. Это выше всяких фантазий! Но оказалось, что еще не все закончилось.

На последней минуте тайма Самойлов едва не забил гол в раздевалку, но угодил в стойку, а к мячу перед пустыми уже воротами подоспел Булия, которому и довелось завершить «уничтожение» – 4:0. Немудрено, что второй тайм команда «Михалыча» провела более осторожно, тщательно оберегая достигнутое преимущество. Однако мастеровитые спартаковцы все же сумели в концовке огорчить нашего вратаря Гошева, оставив его без заслуженного «сухаря». Но главное – победа в Москве «Спартак-2» - «Шинник» - 1:4 (0:4).