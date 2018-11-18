Житель Ярославской области украл из продуктовой корзины 12 тысяч рублей
Пострадавшей оказалась местная жительница, которая совершая покупки в магазине на улице Седова, имела неосторожность положить кошелек в продуктовую корзину. В какой-то момент она отвлеклась, и кошелек с 12 тысячами рублей «волшебным» образом из корзинки исчез.
По горячим следам сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый 41-летний местный житель. В совершенном преступлении подозреваемый признался. Похищенные деньги у него изъяты.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.