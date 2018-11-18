2018-11-18T15:50:21+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области украл из продуктовой корзины 12 тысяч рублей

Кража произошла в продуктовом магазине Гаврилов-Яма
Мария СОКОЛОВА
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Пострадавшей оказалась местная жительница, которая совершая покупки в магазине на улице Седова, имела неосторожность положить кошелек в продуктовую корзину. В какой-то момент она отвлеклась, и кошелек с 12 тысячами рублей «волшебным» образом из корзинки исчез.

По горячим следам сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый 41-летний местный житель. В совершенном преступлении подозреваемый признался. Похищенные деньги у него изъяты.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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