Житель Ярославской области украл из продуктовой корзины 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-18T15:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Пострадавшей оказалась местная жительница, которая совершая покупки в магазине на улице Седова, имела неосторожность положить кошелек в продуктовую корзину. В какой-то момент она отвлеклась, и кошелек с 12 тысячами рублей «волшебным» образом из корзинки исчез.

По горячим следам сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый 41-летний местный житель. В совершенном преступлении подозреваемый признался. Похищенные деньги у него изъяты.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.