2018-11-18T12:12:36+03:00
Общество

Ярославец сообщил об угоне, чтобы не отвечать за столкновение с дорожным столбом

Теперь против него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса
Мария СОКОЛОВА
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В дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило заявление от местного 58-летнего местного жителя о том, что от дома на улице Громова был похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ».

В ходе работы полицейскими установлено, что заявитель, управляя автомобилем в нетрезвом виде, врезался в дорожный столб. После чего, с целью избежать ответственности, обратился в полицию и сообщил об угоне.

Следственный отдел ОМВД России по Дзержинскому городскому району в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ. Если его вину докажут, то максимальное наказание за подобное деяние - лишение свободы на срок до двух лет.

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