2018-11-18T11:07:16+03:00
Общество

После первого осеннего ливня в Ярославле затопило отремонтированный проспект Авиаторов

Коммунальное ЧП случилось вчера, 17 ноября, в Заволжском районе
Мария СОКОЛОВА
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По затопленному проспекту машины ехали с минимальной скоростью. Андрей Новиков, группа Дороги Ярославля, ФейсбукПо затопленному проспекту машины ехали с минимальной скоростью. Андрей Новиков, группа Дороги Ярославля, Фейсбук
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Дорога, на ремонт которой было потрачено более132 миллионов рублей, и реконструкции которой горожане так долго ждали, ушла под воду после первого же затяжного дождя. Ее затопило напротив Тверицкого бора. Движение по проспекту было затруднено настолько, что машины ехали со скоростью до 10 километров в час.

В мэрии Ярославля сообщили, что произошла авария на водопроводе в районе остановки «Линейная». На место ЧП выезжали сотрудники РиОГС, по их словам, проблема заключается не в ливневой канализации, она прочищена. Ликвидацией коммунального апокалипсиса ремонтные бригады занимались всю ночь. Водителей просят быть внимательнее на этом участке.

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