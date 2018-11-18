После первого осеннего ливня в Ярославле затопило отремонтированный проспект Авиаторов

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-18T11:07:16+03:00

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Дорога, на ремонт которой было потрачено более132 миллионов рублей, и реконструкции которой горожане так долго ждали, ушла под воду после первого же затяжного дождя. Ее затопило напротив Тверицкого бора. Движение по проспекту было затруднено настолько, что машины ехали со скоростью до 10 километров в час.

В мэрии Ярославля сообщили, что произошла авария на водопроводе в районе остановки «Линейная». На место ЧП выезжали сотрудники РиОГС, по их словам, проблема заключается не в ливневой канализации, она прочищена. Ликвидацией коммунального апокалипсиса ремонтные бригады занимались всю ночь. Водителей просят быть внимательнее на этом участке.