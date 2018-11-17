В Рыбинске мошенники обманули женщину, которая хотела продать дом

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-17T18:46:59+03:00

Она должна была получить задаток, а в итоге сама отправила преступникам деньги

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В полицию обратилась жительница Рыбинска - она разместила объявление о продаже дома в интернете и осталась без денег. Ей позвонила женщина и предложила перевести задаток - 50 тысяч рублей. Но все случилось с точностью до наоборот.

- В ходе неоднократных разговоров по поводу перевода денег оказалось так, что заявительница сама перевела неизвестным 35 тысяч рублей, не получив от них ничего. Только некоторое время спустя женщина поняла, что ее обманули, и пришла в полицию, - рассказали в прессл-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции завели уголовное дело за мошенничество. Преступников ищут.