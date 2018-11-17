СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-17T15:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Баста спел песню «Моя игра» в память о ярославском «Локомотиве». Концерт реп-исполнителя прошел накануне, 16 ноября, в «Арене-2000».

После второго куплета Баста сказал, что традиционно посвящает эту композицию «самой лучшей любимой команде». На концерт пришло несколько тысяч ярославцев.

Напомним, 7 сентября 2001 года самолет с хоккеистами ярославского «Локомотива» потерпел крушение. Авиакатастрофа унесла жизни 44 человек - ребят из основного состава, тренеров, членов экипажа. В этом году вышел документальный фильм об Иване Ткаченко.