2018-11-17T13:39:18+03:00
Общество

Высотки на площади Труда в Ярославле планируют сдать в 2019 году

В них хотят сделать офисы
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Две высотки на площади Труда в Ярославле хотят достроить в 2019 году. Оба здания начали возводить около десяти лет назад.

- Сегодня мы с вами можем зафиксировать некоторый прорыв. У нас закрыты фасады обоих корпусов, приступили к внутренней отделке и считаем, что этот долгострой в 19-м году обязательно будет введен в эксплуатацию, - приводит слова исполняющего обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктора Жучкова «Городской телеканал».

Общая площадь в высотках - около 20 тысяч квадратных метров. Там планируют сделать офисы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске мошенники обманули женщину, которая хотела продать дом
Баста спел песню «Моя игра» в память о ярославском «Локомотиве»
В Ярославле машина снесла новую остановку
Депутат Юлия Миронова решила участвовать в выборах мэра Ярославля
«Локомотив» в Москве отыгрался за поражение в Сочи
В Ярославле рядом с Пенсионным фондом загорелся автосалон
Реконструировали Карякинский парк в Рыбинске и тут же закрыли
Ярославскую несовершеннолетнюю истязательницу отправят в колонию
В Ярославле нашли мужчину, который во время ссоры почти убил своего знакомого
Пьяный пенсионер из дома-интерната убил другого тростью
В Рыбинске поймали серийного грабителя, орудовавшего в дачных домах
Жительница Ярославля за два дня нашла более 18 миллионов рублей
Штат резервных источников питания Ярэнерго насчитывает 39 единиц
Водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку на Фрунзе в Ярославле, был без прав
Экстренное предупреждение от ярославского МЧС: налипание снега и сильный ветер может привести к ЧС
Бывшего депутата Павла Дыбина выпускают из СИЗО
Под Переславлем столкнулись иномарка и грузовик: пострадали четыре человека
В Ярославле задержали женщину, которая содержала наркопритон
В Переславле мужчина воровал ограждения с могил и сдавал в металлолом
Во Фрунзенском районе Ярославля насмерть сбили 11-летнюю девочку
На Соколе в Ярославле планируют построить поликлинику
Ярославский магазин, два года пустовавший в Мукомольном переулке, снесут
В Ярославле анонсировали рождественский спектакль с участием особенных деток
В Красных Ткачах дети ходят в школу через яму с мазутом
Ярославские общественники нашли недостатки в содержании нового моста через Которосль
В Ярославле у наркозависимой женщины с психическим расстройством забрали права
Ярославские приставы заставили чиновников отремонтировать дорогу
В Рыбинске запретили выходить на лёд до Нового года