Высотки на площади Труда в Ярославле планируют сдать в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-17T13:39:18+03:00

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Две высотки на площади Труда в Ярославле хотят достроить в 2019 году. Оба здания начали возводить около десяти лет назад.

- Сегодня мы с вами можем зафиксировать некоторый прорыв. У нас закрыты фасады обоих корпусов, приступили к внутренней отделке и считаем, что этот долгострой в 19-м году обязательно будет введен в эксплуатацию, - приводит слова исполняющего обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктора Жучкова «Городской телеканал».

Общая площадь в высотках - около 20 тысяч квадратных метров. Там планируют сделать офисы.