В Ярославле машина снесла новую остановку

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-17T11:37:36+03:00

К счастью, вечером на ней никого не было

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В Ярославле на проспекте Фрунзе случилось ДТП - легковушка снесла новую остановку «Проектируемая». Это случилось в пятницу, 15 ноября, около десяти вечера.

- Остановки не было до этого. Только пару часов назад порадовалась, что новую устанавливают. Сварщик работал. Через час буквально такая картина, - пишет Надежда Семенова в группе «Первый Ярославский автопортал».

К счасть, на остановке не было людей. Почему водитель легковушки врезался в остановку - неизвестно. Предварительно сообщается, что он несправился с управлением из-за того, что его подрезал автобус.