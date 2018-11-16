2018-11-16T23:07:19+03:00
Спорт

«Локомотив» в Москве отыгрался за поражение в Сочи

Команда Дмитрия Квартальнова четко переиграла «Спартак»
Виктор ПОЛЯК
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Неудачная концовка игры в Сочи, где наши хоккеисты из-за собственных ошибок упустили победный счет, заставила команду ответственно проводить матч со спартаковцами в Москве. И по уже привычной схеме ярославцы предельно активно провели первые минуты, правда, лишь двух периодов. Но именно эта активность была вознаграждена сполна. Через какие-то две минуты после старта матча «Локомотив» уже был впереди, когда защитник Рафиков в чужой зоне удачно перехватил шайбу и мощно стрельнул. Гол охладительно подействовал на москвичей, у которых сбился темп атак, а попытки отыграться на грани фола привели в самом начале 2-го периода к удалению.

Свой шанс ярославцы реализовали виртуозно. Аверин филигранным броском в «девятку» за 15 секунд «вернул» нарушителя на лед. А через пять минут Локтионову удалось оправдаться за свое недавнее удаление. В меньшинстве Локтионов на выходе «один в ноль» сымитировал пас через «пятак», уложив вратаря на лед, и с неудобной руки мягко уложил шайбу в пустой угол. На достигнутом перевесе ярославцы решили остановиться и четко довести матч до нужной победы. Все же одну расслабленность допустили, лишив Коновалова шанса заработать «сухарь» «Спартак» - «Локомотив» - 1:3(0:1;0:2;1:0)

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