В Ярославле рядом с Пенсионным фондом загорелся автосалон
Огонь вспыхнул в здании сегодня, 16 ноября, около восьми часов вечера
Когда возник пожар, людей в здании не былоФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
Возгорание произошло в автосалоне, расположенном в Красноперекопском районе города на улице Б.Федоровская, дом 26.
На место ЧП прибыли 47 огнеборцев и 15 спецмашин.
Через полчаса пожар в двухэтажном здании площадью 1400 квадратных метров был локализован.
- Возгорание возникло в неэксплуатируемом здании. Людей внутри не было, - сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Причины возникшего пожара будут устанавливаться. В результате возгорания пострадавших нет. Огонь уничтожил внутреннюю отделку помещения на площади 300 квадратных метров.