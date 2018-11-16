2018-11-16T21:08:33+03:00
Общество

В Ярославле рядом с Пенсионным фондом загорелся автосалон

Огонь вспыхнул в здании сегодня, 16 ноября, около восьми часов вечера
Мария СОКОЛОВА
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Когда возник пожар, людей в здании не былоКогда возник пожар, людей в здании не былоФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Возгорание произошло в автосалоне, расположенном в Красноперекопском районе города на улице Б.Федоровская, дом 26.

На место ЧП прибыли 47 огнеборцев и 15 спецмашин.

Через полчаса пожар в двухэтажном здании площадью 1400 квадратных метров был локализован.

- Возгорание возникло в неэксплуатируемом здании. Людей внутри не было, - сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Причины возникшего пожара будут устанавливаться. В результате возгорания пострадавших нет. Огонь уничтожил внутреннюю отделку помещения на площади 300 квадратных метров.

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