2018-11-16T20:25:18+03:00
Общество

Реконструировали Карякинский парк в Рыбинске и тут же закрыли

О том, что любимый парк горожан приведен в порядок по программе «Решаем вместе» власти сообщили вчера, 15 ноября.
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Еще вчера по Карякинскому парку гуляли довольные горожанеЕще вчера по Карякинскому парку гуляли довольные горожанеФото: Правительство Ярославской области
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За проведение работ на этом объекте в начале года проголосовали более 17 тысяч горожан.

– Карякинский парк снова становится центром притяжения горожан, и это неудивительно. Благодаря губернаторскому проекту здесь оборудован фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой, обновлены центральные ворота, установлены беседки, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Особенность Карякинского парка в том, что это дважды охраняемый объект – памятник природы и памятник истории и культуры. К разработке проекта его реконструкции были привлечены известные эксперты и краеведы, проведено исследование архивных документов и фотографий.

На объект из областного бюджета было выделено около 25 миллионов рублей.

Благоустройство начали с приведения в порядок старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила и грязи, провели укрепление берегов, запустили рыбу. В парке провели санацию старых и аварийных деревьев, установили ограждение, выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек, посадили деревья и кустарники. В общую картину гармонично вписались светильники под старину и лавочки. Дополнительным украшением зоны отдыха стали парковые фигуры – топиарии.

«Работы по благоустройству Карякинского парка продолжатся в следующем году. Парк будет взят под наблюдение, а на зимний период закрыт, чтобы молодые насаждения укоренились», - сообщил 15 ноября сайт администрации Рыбинска.

Сегодня на странице телеканала «Рыбинск-40» в соцсетях появилась фотография закрытых ворот парка с возмущенными комментариями недовольных горожан, которые не понимают, почему фонтан работает, а парк закрыт, и кто теперь будет кормить голодных уток.

А уже сегодня парк закрыли Фото: соцсети

А уже сегодня парк закрылиФото: соцсети

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