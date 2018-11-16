2018-11-16T19:24:17+03:00
Общество

Ярославскую несовершеннолетнюю истязательницу отправят в колонию

17-летняя зачинщица издевательств над 12-летней школьницей проведет 1 год и 6 месяцев в воспитательном учреждении.
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Такое решение вынес сегодня суд Дзержинского района Ярославля. 14 августа 2017 года на берегу водоема, расположенного возле гаражно-строительного кооператива «Альтаир» обвиняемая в компании с тремя знакомыми избила 12-летнюю девочку, обливала ее грязной водой из водоема, заставляла эту воду пить и есть землю, оскорбляла и унижала ее. Также несовершеннолетняя садистка пригрозила жертве убийством: «Если ты кому-нибудь что-нибудь расскажешь, то я закопаю тебя в той же земле, которую ты ела». Все издевательства несовершеннолетние школьницы снимали на камеру мобильного телефона, а затем выложили в сеть. Всем остальным участницам издевательств, кроме зачинщицы, было от 12 до 15 лет – они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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