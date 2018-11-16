В Ярославле нашли мужчину, который во время ссоры почти убил своего знакомого

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-16T18:39:43+03:00

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В Ярославле сотрудники полиции нашли 32-летнего мужчину, который почти убил своего 38-летнего знакомого. Накануне мужчины выпивали вместе в квартире пострадавшего. В ходе застолья между собутыльниками разгорелся спор, который довёл до поножовщины. Хозяин квартиры был доставлен в больницу с множественными ножевыми ранениями.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, 32 -летний житель Ярославского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Расследование продолжается.