В Ярославле нашли мужчину, который во время ссоры почти убил своего знакомого
В Ярославле сотрудники полиции нашли 32-летнего мужчину, который почти убил своего 38-летнего знакомого. Накануне мужчины выпивали вместе в квартире пострадавшего. В ходе застолья между собутыльниками разгорелся спор, который довёл до поножовщины. Хозяин квартиры был доставлен в больницу с множественными ножевыми ранениями.
-В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, 32 -летний житель Ярославского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Расследование продолжается.