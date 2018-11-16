2018-11-16T16:16:46+03:00
Происшествия

В Рыбинске поймали серийного грабителя, орудовавшего в дачных домах

На мужчину завели уголовные дела
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась женщина, у которой ограбили дачу. Пострадавшая рассказала, что вор сломал дверные замки и украл имущества на 1700 рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого, им отказался 35-летний местный житель.

- В ходе дальнейшей работы было установлено , что подозреваемый ранее совершил еще две кражи из другого дома, расположенного в данном садоводстве и похитил электрическую проводку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На мужчину заведены уголовные дела по статье «Кража». Помимо этого, проводятся различные мероприятия для выявления других хищений, совершенных преступником.

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