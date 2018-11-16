Жительница Ярославля за два дня нашла более 18 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-16T15:52:31+03:00

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Женщина взяла в банке кредит на многомиллионную сумму, однако вносить ежемесячные выплаты не стала, пополнив ряды должников банка. Суд постановил взыскать с женщины сумму долга по кредитному договору.

Судебный пристав УФССП России по Ярославской области отправилась к должнице. Та стала объяснять, что денег для погашения долга у нее нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время. И добавила, что обратится в суд за рассрочкой платежей. Но после разъяснительной беседы с судебным приставом, должница резко передумала. Испугавшись, что останется без имущества, женщина в течение следующего дня выплатила банку 18 миллионов 390 тысяч рублей.