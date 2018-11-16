Штат резервных источников питания Ярэнерго насчитывает 39 единиц

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-16T15:47:48+03:00

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Для надежного электроснабжения потребителей, в особенности социально значимых объектов, на балансе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» находится 39 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 4,093 МВт. Из них два стационарных, мощностью 60 и 108 кВт и 37 передвижных различной мощности – преимущественно по 100 кВт. Также в прошлом году филиалом был приобретен резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВт на базе автомобиля «КАМАЗ».

Особенно важны такие мобильные ресурсы для обеспечения надежности энергоснабжения в осенне-зимний период, когда неблагоприятные погодные явления в виде обильного снегопада или сильного шквалистого ветра могут вызвать перебои в энергоснабжении. Передвижные РИСЭ необходимы и для обеспечения проведения массовых мероприятий, например, единого дня голосования, государственных праздников.

Для сокращения времени восстановления электроснабжения потребителям при возникновении технологических нарушений, все РИСЭ распределены по районам электрических сетей. Резервные источники укомплектованы горюче-смазочными материалами и средствами подключения. Также имеющиеся в распоряжении филиала резервные источники электроснабжения могут быть использованы не только на территории Ярославской области, но и в случае необходимости передислоцированы в другие регионы присутствия МРСК Центра в максимально короткие сроки.