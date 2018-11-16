2018-11-16T15:17:30+03:00
Происшествия

Водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку на Фрунзе в Ярославле, был без прав

В резонансном ДТП появляются новые подробности
Роман Рыжиков
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В трагедии, случившейся в четверг, 15 ноября, на проспекте Фрунзе в Ярославле, появляются новые подробности. Молодой водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку, переходившую на красный свет дорогу на пересечении проспекта и улицы академика Колмогорова, был без прав.

Опубликовано видео с камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу, нарушая ПДД. Перед столкновением водитель предпринял попытку экстренного торможения, но было уже поздно. Автомобиль занесло, а ребенка от мощного удара отбросило на несколько метров в сторону.

Известно, что 23-летний молодой человек, который находился за рулем «пятнашки», в момент аварии был трезв. По факту случившегося производится проверка

Смертельное ДТП. Фрунзе Ярославль. 11-летняя девочка и "Пятнашка".Видео: SafeRegion

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