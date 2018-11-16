2018-11-16T14:39:09+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от ярославского МЧС: налипание снега и сильный ветер может привести к ЧС

Спасатели и синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде
Роман Рыжиков
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В Ярославле и области ожидается ухудшение погодыВ Ярославле и области ожидается ухудшение погодыФото: Олег УКЛАДОВ
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Ярославские спасатели со ссылкой на ЦГМС предупреждают жителей региона о непогоде. По их данным, в субботу днем, 17 ноября, в области усилится ветер и может пойти мокрый снег. Ожидается налипание, которое может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Из-за непогоды могут возникнуть трудности в работе всего транспорта, прогнозируются обрывы ЛЭП, рост числа ДТП, возможны нарушения в системе ЖКХ.

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