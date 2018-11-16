Бывшего депутата Павла Дыбина выпускают из СИЗО
Ему изменили меру пресечения - теперь он может выйти под залог
Павел Дыбин / Facebook.com
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Бывшего депутата Павла Дыбина выпускают на свободу. Ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог. Информацию подтвердили в Следственному управлении СКР по Ярославской области.
- Сумма залога - два миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, депутата задержали 23 мая по подозрению в коммерческом подкупе. На следующий день его заключили под стражу. Арест продлевали несколько раз. Позже обвинение переквалифицировали: Дыбина теперь обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.